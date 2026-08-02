Il Napoli fa il maxi incasso con Gutierrez, la Fiorentina si sistema con Joao Mario. E l'incastro per Dodo ora c'è

Uno dei temi che bloccava le mosse del Napoli era l'esigenza di incassare e gli azzurri stanno cedendo lo spagnolo Gutierrez al Bayer Leverkusen per ben 30 milioni di euro. L'ex Girona libera un posto sulla fascia, anche se in teoria su quella mancina: uno slot però che potrebbe tornare utile anche per un ritorno su Dodo.

Fiorentina a posto con Joao Mario

Le gerarchie sulle fasce difensive viola, specie quella destra, sono piuttosto definite e l'arrivo ormai imminente di Joao Mario dovrebbe completare il quadro, chiudendo spazio allo stesso Dodo. La Fiorentina attende da settimane un'offerta per il brasiliano e il Napoli ora le carte in regola ce l'ha tutte.