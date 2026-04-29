Fiorentina in campo verso la Roma: confermato un recupero importantissimo. Ottimismo sul fronte offensivo

Fiorentina in campo per preparare la gara di lunedì sera, all'Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana l'allenamento di queste ore conferma le notizie rassicuranti emerse questa mattina sul fronte delle corsie esterne, con Gosens e Parisi rientrati entrambi gradualmente in gruppo e quindi considerabili quasi certamente recuperati.

Ottimismo per Piccoli, mentre Kean…

Filtra ottimismo anche per le condizioni di Piccoli, che rientrerà in gruppo nei prossimi giorni e sarà sicuramente un'opzione, magari a gara in corso, per Vanoli. Ci proverà anche Kean, che ha voglia di tornare a disposizione per la trasferta di lunedì. Ancora da monitorare invece la situazione di Fortini, la cui presenza resterà in dubbio fino all'ultimo.