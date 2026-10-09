Dal terzino alla punta: quattro ballottaggi e un'incognita. Quanti dubbi per Vanoli in vista di Genova!

Avrà ancora tanto da scegliere Paolo Vanoli in vista della trasferta di Genova e della partita di domani pomeriggio contro il Grifone. L'allenatore viola ha ancora diversi ballottaggi aperti in mezzo al campo e la rifinitura di oggi servirà a capire quali potranno essere le scelte per i titolari di domani.

Ballottaggi

Il primo dubbio riguarda il terzino sinistro. Al momento Valdepenas sembra in vantaggio su Viery, ma il confronto è aperto. A centrocampo in tanti vorrebbero vedere Oulai, ma Vanoli sembra ancora una volta intenzionato dal lanciare Fagioli-Ndour, viste anche le prestazioni in Nazionale.

E davanti?

Davanti il primo dubbio è su Mastantuono. Ci sarà dal 1' contro il Genoa? La seduta di stamani sarà decisiva. Dietro alla punta il favorito rimane Atta, ma occhio alle sue condizioni e a Gonçalves che scalpita. E poi un ballottaggio che ci porteremo dietro ancora per diverso tempo. Pellegrino o Beto? Al momento il primo è in vantaggio. Lo scrive La Nazione.