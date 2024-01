Bonolis: "Le partite tra Fiorentina e Inter, per noi tifosi, sono un mix di gloria ed angoscia. Italiano..."

Questo pomeriggio il presentatore televisivo e noto tifoso dell’Inter Paolo Bonolis, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida di domani sera tra i nerazzurri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole.

‘Sempre complicate le sfide con la Fiorentina’

“Le partite con la Fiorentina sono sempre complicate perche è una squadra che gioca molto bene, senza dimenticare che dovrebbe esserci il rientro almeno parziale di un giocatore fondamentale per i viola come Gonzalez. Allo stesso tempo all’Inter mancheranno due pedine importanti a centrocampo come Barella e Calhanoglu. Per questi motivi il risultato, come spesso accaduto nelle ultime sfide tra le due squadre, sarà basculante tra la gloria e l’angoscia. Il campionato sta entrando nel vivo e alla fine comunque si devono incontrare tutte le squadre, e se vuoi vincere lo scudetto devi imparare a gestire anche le tante assenze lungo il percorso. I punti che non fai prima non li recuperi dopo, quelli a disposizione sono quelli che sono e chi ne avrà fatti di più avrà vinto. La Juventus adesso sta giocando un calcio difficile da sostenere per gli avversari: molto chiuso in difesa, ed estremamente rapido e decisivo nelle ripartenza. L’Inter sarà probabilmente più spettacolare, ma realizza molto meno di quello che produce. Sarà un campionato appassionante fino alla fine”.

Si è soffermato anche sul tecnico viola Vincenzo Italiano: “E’ allenatore che mi piace molto. A maggio, dopo la finale di Coppa Italia, sono sceso in campo a fine partita per fargli i miei personali complimenti. Questo perche la Fiorentina aveva giocato tremendamente bene, ma si sa come è il calcio. L’ho rincuorato dicendogli che a fine partita c’è sempre qualcuno che ride e qualcuno che piange”.

‘Beltran sta ingranando, diamo tempo ai calciatori’

Ha poi concluso parlando dei problemi in attacco dei viola: “Sono convinto che Beltran stia cominciando ad ingranare. Dobbiamo dargli tempo ai calciatori, sopratutto a quelli che vengono da fuori. Il calcio Italiano è uno dei calci piu difficili per gli attaccanti: le difese non sono fatte di soli difensori arcigni, ma anche di giocatori molto tecnici. In Serie A abbiamo visto faticare Platini, Zidane e anche Batistuta, e voi ne sapete sicuramente qualcosa in piu di me”.