Finisce la telenovela Zaniolo? Raggiunto l'accordo per il rinnovo, l'ex viola sposa la causa dell'Udinese

Se c'è un'altra squadra che ha vissuto una telenovela di mercato in queste settimane è senz'altro l'Udinese, che ha avuto una bella gatta da pelare nella gestione di Nicolò Zaniolo.

La ricostruzione

Il nodo della discussione stava nella distanza tra parti sul rinnovo di contratto, concordato dall'Udinese e dall'agente di Zaniolo con un ‘gentleman agreement’: il ragazzo dava disponibilità a rimanere a Udine, ma solo previo adeguamento del contratto. Su questo ci sono state più di qualche discussione, al punto che l'ex Fiorentina non si era neanche presentato all'inizio del ritiro dei friulani, scatenando l'interesse di diverse squadre su di lui, pronte all'occasione.

Lieto fine?

TMW riporta però che siamo arrivati al termine di questa telenovela: salvo imprevisti - mai pienamente da escludere quando si parla di Zaniolo - mercoledì dovrebbe arrivare la tanto attesa firma per il rinnovo del contratto coi friulani, che lo legherà a Udine fino al 2030.