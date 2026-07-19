L'Udinese aveva rilanciato Nicolò Zaniolo a inizio della passata stagione, dopo un rientro poco brillante in Italia con la maglia della Fiorentina. In Friuli è andata talmente bene che i bianconeri l'hanno riscattato dal Galatasaray, salvo scontrarsi quasi subito con lo stesso Zaniolo. Questioni di ingaggio che il classe '99 si attendeva più alto in base a presunte “promesse”, cui ha fatto riferimento anche il suo agente Vigorelli.

Ed ecco il certificato

E allora ecco la classica carta del certificato medico, per saltare i primi giorni di raduno. Solo che nel frattempo nessun club si è fatto vivo per lui e allora la strada di una ricucitura con il club non è proprio da escludere, anzi. Secondo Sky, le parti sono al lavoro per concordare un accordo che vada bene a tutti: la deadline è il 22 luglio, giorno di partenza dei friulani per il ritiro austriaco di Lienz. Senza accordo, Zaniolo resterà fuori rosa e rischia di passarci tutta l'estate.