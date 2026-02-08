La personale versione de La Gazzetta: "Toro coraggioso, pari meritato. La Fiorentina ha segnato con un fallo e Comuzzo era da rosso"

Analisi un po' partigiana quella de La Gazzetta dello Sport che nel commentare il 2-2 andato in scena al Franchi tra Fiorentina e Torino, definisce come corretto un risultato che in realtà alla squadra viola va ampiamente stretto per la miriade di occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo. Il merito (a priori) dei granata sarebbe ‘il coraggio’, una dote di cui sicuramente la squadra viola pecca e scarseggia, e ‘l’averci creduto fino al 90'.

Al di là delle frasi fatte, ci sono però anche degli aspetti di carattere moviolistico: secondo la rosea infatti, la rete del pari della Fiorentina sarebbe nata da un fallo (?) di Mandragora ai danni di Gineitis mentre il fallo nel finale di Comuzzo avrebbe meritato il rosso per la gamba un po' troppo alta sulla caviglia di Aboukhlal. Insomma, nel complesso quasi un furto ai danni del Toro.