Si è conclusa senza grossi smottamenti un'altra giornata di mercato, in avvicinamento alla prima sfida ufficiale della Fiorentina prevista per il 21 agosto. Un nome in uscita, quello di Beltran, che invece apre a molteplici opzioni come suo sostituto, sempre in attesa del rinnovo di Kean.

Corsa a tre per Beltran

Sono tre le pretendenti per l'ex River Plate: il già noto Flamengo sembrerebbe intenzionato a riprovare l'affondo, alzando ancora un po' l'offerta, ma seguono con interesse anche Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca, forti del fatto che Beltran abbia già rifiutato la destinazione brasiliana. La Fiorentina, che guarderà solo alle offerte a titolo definitivo, non si accontenterà di meno di 12-13 milioni di euro. Contestualmente alla cessione di Beltran, la Fiorentina sta lavorando per portare in rosa il suo sostituto: i nomi caldi rimangono quelli di Shpendi (Cesena) e Ioannidis (Panathinaikos), ma oggi si è fatto anche il nome di Daku, albanese del Rubin Kazan.

Zortea, si inserisce… Gasperini

Dopo il vice-Kean, spazio al vice-Dodo: il grande obiettivo Zortea sembrerebbe più vicino alla Roma, che forte degli ottimi legami tra Ranieri e il Cagliari parte in pole position. Isolani che non chiedono meno di 9 milioni, Fiorentina che segue con attenzione. Può tornare di moda lo svincolato Calabria, ma si è fatto avanti anche il Sassuolo che garantirebbe più minuti. Tutto queto implica anche una nuova valutazione sul futuro di Fortini: che sia lui il vice-Dodo che la Fiorentina tanto cerca?

L'intreccio con Italiano

Infine, l'intreccio di mercato che riguarda Fiorentina e Bologna: Mandragora latita ancora sul rinnovo, motivo per cui una sua permanenza non è da considerarsi certa. Piace al Bologna di Italiano, che lo riabbraccerebbe in veste felsinea, ma la Fiorentina ha già il sostituto in mente, ossia Nicolussi Caviglia. Tutto bello, se non fosse che anche il Bologna punta forte sul centrocampista del Venezia: una matassa che si scioglierà non appena la Fiorentina farà chiarezza sulle intenzioni riguardo Mandragora.