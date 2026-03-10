Piccola consolazione per Kospo: il giovane difensore viola torna in Nazionale, ma non maggiore
Il difesnore della Fiorentina classe 2007 Eman Kospo è pronto a tornare in Nazionale.
Nazionale giovanile
Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore viola figurerà nella lista della Nazionale Under 21 della Bosnia, che sarà diramata nelle prossime ore dal Commissario Tecnico Slobodan Starčević.
Le gare in cui sarà impegnato
L'U21 della Bosnia sarà impegnata contro Slovenia e Israele nelle gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.
