Moise, prendi almeno lo specchio della porta! Un rendimento troppo lontano da quello recente per essere vero. C'è un solco con Nzola da allargare senza pietà
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il tema del gol mancante a Moise Kean è centrale per la Fiorentina, fin qui andata a segno col contagocce in campionato. Ma ciò che più allarma è la penuria di conclusioni verso e nello specchio della porta: lo stesso bomber viola, ancora a secco, non ha mai impegnato i portieri avversari in questa stagione, come sottolinea La Nazione.
Un paradosso, considerate le tre reti segnate ad esempio in Nazionale nelle gare di settembre ma soprattutto un gap ampissimo con la scorsa stagione, chiusa a quota 25. E domani all'Arena Garibaldi ci sarà anche in duello a distanza con Nzola, simbolo del fallimento offensivo viola degli anni passati: un avversario da cui Kean deve tornare a scavare il solco.
