Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine del Festival dello Sport di Trento, in merito alla possibile disputa in Australia della gara di campionato tra Milan e Como.

‘Non un capriccio, ma un’esigenza'

“Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro".

‘Attendiamo fiduciosi risposte dalla UEFA’

"Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre”.