Simonelli: "Giocare Milan-Como in Australia è una necessità, non un capriccio. Il calendario è intasato e non ci sono stadi disponibili nelle vicinanze"
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine del Festival dello Sport di Trento, in merito alla possibile disputa in Australia della gara di campionato tra Milan e Como.
‘Non un capriccio, ma un’esigenza'
“Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro".
‘Attendiamo fiduciosi risposte dalla UEFA’
"Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre”.
