Mauro: "Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Fiorentina. E se non batti i viola..."

L'ex centrocampista di Juventus e Genoa, tra le altre, poi diventato opinionista televisivo, Massimo Mauro, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport all'interno della quale ha criticato il mercato della Juve e ha tirato in ballo anche la Fiorentina.

“David non è scarso ma…”

“Ci sono giocatori da Juve e quelli che non lo sono - ha dichiarato - Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Lille, da Fiorentina, Atalanta… Quel livello lì. La Juve chiede di più, la Juve chiede uomini. La mia Juve non avrebbe fallito quelle due partite, non per le qualità tecniche, che pure erano enormi, ma per il fatto che c’erano degli uomini prima che dei calciatori”.

“Se non batti Verona e Fiorentina…”

Nel corso dell'ultimo campionato, la Juventus ha buttato via la qualificazione alla Champions a causa di alcuni risultati negativi nel corso delle ultime giornate: “Se non batti Verona e Fiorentina - ha proseguito Mauro - delle quali eri più forte e alle quali avresti dovuto segnare tre gol, la colpa non è degli algoritmi, è perché chi comanda non ha capito quel concetto che ho spiegato prima: mettere tutti nelle condizioni di sentirsi in dovere di dare sempre e comunque il massimo. Se non sai creare quel clima, allora non sei da Juve”.