Antognoni: "La mia dignità non ha prezzo, non parteciperò al centenario. Ci rubarono lo scudetto dell'82, con il Var..."

Il legame tra Firenze e Giancarlo Antognoni è diventato indissolubile ormai fin da quando, 18enne, l'Unico 10 è arrivato in città. Quello con la Fiorentina, intesa come società è invece scomparso qualche anno fa, quando si è separato dalla proprietà italoamericana.

“La mia dignità non ha prezzo”

“Cinque anni fa volevano demansionarmi - ricorda in un'intervista rilasciata a La Repubblica - Non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo. Da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti con il club sono nulli. Ora c’è il Centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò. Servirebbero passi più concreti”.

“Ci rubarono lo scudetto”

Un altro moto d'orgoglio arriva quando si parla dello scudetto perso al fotofinish con la Juventus nel 1982: “Con la Fiorentina, sì. Ce lo rubarono. Il gol di Graziani a Cagliari era valido, lo annullarono. Oggi, con il Var, sarebbe andata diversamente”.