Antognoni: "Astori ha insegnato tanto anche a noi, non solo in campo. Ha rappresentato una Fiorentina ambiziosa"

Oggi è iniziata la quarta edizione del Memorial Davide Astori. Il mondo della Fiorentina ricorda sempre con affetto l'eterno capitano, questo torneo Under 10 è un'occasione per celebrare la sua memoria. Tra i presenti c'è anche la leggenda Giancarlo Antognoni, intervenuto ai canali ufficiali del club.

“Astori ha insegnato tanto, ai compagni e anche a noi”

“Davide è stato un personaggio importante per la Fiorentina, negli anni in cui ha vissuto qui. In quel periodo, oltre a vestire la fascia di capitano, era un uomo simbolo di quella squadra e ha insegnato molto ai suoi compagni e a noi dirigenti di quell'epoca”.

“Ha rappresentato una Fiorentina con buone ambizioni”

“Ricordo con affetto il modo di comportarsi, di agire, di rappresentare una squadra che, in quel periodo, aveva buone ambizioni. Per noi è sempre un ricordo da fare nel modo migliore. Davide ha dato qualcosa anche a noi, personalmente, non solo per ciò che faceva in campo”.