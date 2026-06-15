Antognoni: "Almeno per i 100 anni la Fiorentina veda di fare belle cose. Giovani? Con l'Under23 si valutano meglio"

A margine del premio Fairplay Menarini, l'ex numero 10 della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai media presenti, tra cui Italpress.

Su Grosso

"Grosso ha fatto bene da qualsiasi parte è andato e sicuramente lo farà anche a Firenze. Dopo un campionato deludente c'è da riprendere un cammino che merita questa società e questa squadra, soprattutto per i tifosi che sono un po' feriti. Almeno nel centenario vediamo di fare belle cose".

Su Ndour

"Cher è il pupillo di Baldini, ha sempre giocato, e bene, con lui. Per questo parlavo di metodologia di gioco, forse a Firenze non ha trovato quella giusta per lui. Baldini lo tiene tanto in considerazione. Credo che la Fiorentina debba puntare tanto sui giovani, anche perché vincere lo Scudetto è difficile. La Primavera è un'altra cosa... Con un'Under 23 i giocatori si valuterebbero molto meglio".