David stende il Qatar con una tripletta... e aggiorna il record di Batistuta

Nella notte il Canada ha travolto con un netto 6-0 il Qatar nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Una vittoria nel segno di Jonathan David, mattatore assoluto del match con una tripletta.

Il record di Batistuta

Hat-trick che, peraltro, ha consentito al centravanti della Juventus di entrare nella storia della competizione: era infatti dai tempi di un certo Gabriel Omar Batistuta, autore di tre reti contro la Giamaica a Francia 1998 e che all'epoca vestiva la maglia della Fiorentina, che un calciatore della Serie A non realizzava una tripletta in un Mondiale.