Dopo il pungo duro tenuto con le tifoserie di Fiorentina, Roma, Lazio e Napoli, per i quali è arrivato il divieto di trasferte per il resto della stagione, sta facendo discutere quanto accaduto ieri sera a Cremona, col petardo lanciato dalla curva dell'Inter accanto al portiere avversario, Audero.

Il commento sull'accaduto

A tal proposito si è espresso Maurizio Improta, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Durante un intervento su Radio CRC ha avuto a dire: “Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata all'Inter; il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore, anche perché i gruppi organizzati, dopo la partita, hanno fatto confusione con persone che nulla avevano a che fare con la tifoseria della Cremonese”.

Divieto totale negli anni a venire?

Poi, sull'idea di un divieto totale delle trasferte in Italia: “Sicuramente è un pensiero che attraversa in modo trasversale l'intero mondo del calcio. Stiamo lavorando a un protocollo che porrà regole più rigide nella vendita dei biglietti e nell'organizzazione delle trasferte. I club, se vorranno, si dovranno organizzare e gestire le trasferte”