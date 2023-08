La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli seguito già da tempo dai viola. La richiesta dei cugini toscani è chiara: 30 milioni. Di contropartite non se ne parla, almeno per il momento.

L'idea della società viola, chiarisce il quotidiano, è dunque quella di acquistarlo a una cifra inferiore, inserendo dei bonus, e lasciarlo in prestito all'Empoli un altro anno. D fatto Baldanzi è, anzi sarebbe, una scelta per il futuro, soprattutto con un Bonaventura con gli ultimi colpi in canna e Castrovilli e Barak che non sembrano dare garanzie sotto l'aspetto fisico.

Sul talentino empolese c'è anche il Napoli, che pare stia pensando alla stessa soluzione: prenderlo subito e lasciarlo a Empoli. Anche una concorrente niente male per la Fiorentina.