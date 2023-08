Dopo l'interlocutorio 0-0 dell'andata a Vienna, non c'è storia in Ungheria nel ritorno del terzo turno preliminare di Conference League tra Debrecen e Rapid: gli austriaci vincono 5-0 e sfideranno la Fiorentina nel Playoff per l'accesso ai gironi eliminatori della competizione europea. Nettissima la vittoria della squadra del tecnico Barisic, che rifila un pokerissimo senza appello ai magiari vincendo grazie alle reti delle ali Seidl e Grüll, del centravanti e capitano Burgstaller, del centrocampista Bajic e all'autorete di Romanchuk.

La Fiorentina inizierà il percorso europeo in trasferta e giocherà il 24 agosto alle ore 19.00 a Vienna all'Allianz Stadion, col ritorno che sarà all'Artemio Franchi il 31 agosto alle 20.00. “Vorrei con tutto il cuore giocare contro la Fiorentina. E' un avversario di livello mondiale”, ha detto mister Barisic prima del ritorno di stasera, ed è stato accontentato dai propri ragazzi.

Adesso il confronto con la squadra di Italiano, vogliosa di ripartire col piede giusto in Conference League dopo la finale persa la scorsa stagione a Praga contro il West Ham.