In avvicinamento a Genoa-Fiorentina, è intervenuto anche il giornalista Marco Bucciantini. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Amrabat non è ancora un calciatore pronto a lasciare la Fiorentina da un giorno all'altro. Il marocchino interessa a qualche squadra di alto livello, ma non è che lunedì andrà a firmare altrove”.

Sull'ipotesi Beltran trequartista: “Non saprei. Jovic sembrava adatto a questo tipo di ruolo, ma non l'hai mai visto lì. Serve grande conoscenza e duttilità, poi in fondo Beltran mi sembra semplicemente un attaccante. E comunque in queste prime uscite anche il serbo sarà importante. La squadra non può essere al 100%, quindi Italiano cambierà spesso usando molti uomini. Li vedremo un po' tutti”.

Sul centrale: “A me piacciono tutti i profili di alto livello usciti, da Senesi a Sutalo. Ma è effettivamente un ruolo da coprire, per poter rifinire il calciomercato. Attacco? Hai perso un beniamino come Cabral, eppure Nzola in campionato è ottimo. Ha fatto tantissimi gol. Non è quello che porta 30mila persone allo stadio alla sua presentazione, ma risulta molto utile”.