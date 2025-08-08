Grande giorno per un giovane della Primavera viola: arriva la firma sul primo contratto da professionista con la Fiorentina

Il calciatore della Fiorentina Primavera Gabriele Bertolini, durante la scorsa stagione, ha fatto vedere ottime cose. Un'annata che gli è valsa un'enorme opportunità: il classe 2006 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club viola.

Questo il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che Gabriele Bertolini, esterno offensivo classe 2006 in forza alla Primavera viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista. La società si congratula con Gabriele per questo importante traguardo, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia viola”.