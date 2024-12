Kean e la Fiorentina sfortunatissimi: Una questione di centimetri. Sottil, non c'è rigore. Giua non sbaglia

La partita tra Fiorentina e Empoli è stata diretta da Antonio Giua della sezione di Olbia. Due gli episodi principali dal punto di vista arbitrale di questa gara.

Sottil

L'attaccante viola, Sottil, cade in area mentre sta calciando e poi si lamenta per un fallo che però non c'è. Non c’è alcun contatto né con Marianucci, né con Sambia. Non c'è nemmeno il fallo di mano dello stesso Marianucci (richiesto da altri giocatori viola), perché il pallone gli sbatte sulla schiena.

Questione di centimetri

Sfortunata la Fiorentina e sfortunato Kean. Anche se di pochissimo, non è gol il pallone rinviato da Viti dopo il colpo di testa del centravanti gigliato e la respinta di Seghetti. Questione veramente di centimetri, e la GLT conferma quanto scritto sopra.