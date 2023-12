Beppe Galli, agente del giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina Alessandro Bianco e attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B, ha parlato a TMW dell'esperienze calcistiche del suo assistito: “Siamo contenti anche delle esperienze che ha fatto lo scorso anno a Firenze. Per un giovane è importante allenarsi con continuità con la prima squadra”.

E prosegue: "Fra Bianco e Firenze c'è un rapporto fantastico, tutte le decisioni che abbiamo preso le abbiamo prese insieme alla società. Anche lui è felicissimo delle scelte fatte. Sta facendo bene e sicuramente continuerà a farlo, perché è un ragazzo di un'intelligenza incredibile".