Bocci: "Male come la Fiorentina solo un'altra squadra in Serie A. Palladino non può giocare allo stesso modo quando manca Kean"

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, anche tifoso viola, è stato contattato da Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, a qualche giorno dalla partenza per la Grecia, dove ci sarà un appuntamento che già vale molto. Bocci però è tornato prima sulla vittoria con il Lecce, successo che mancava da tre partite:

“Male come la Fiorentina, c'è solo un'altra squadra”

“Non sarà la partita con il Lecce che fa cambiare idea sulla Fiorentina di Palladino. Male come la Viola forse c'è solo il Milan in questo momento. Almeno però si è visto un piglio diverso venerdì al Franchi, cosa che non c'era stata a Verona”.

“Bravo Gud, ma senza Kean…”

"Bene Gudmundsson, anche da infortunato ha voluto esserci, nonostante abbia sbagliato quel gol. La realtà però è un'altra: con o senza Kean, la Fiorentina gioca nella stessa maniera. Ma questo non va bene. Non sono proprio un ammiratore di Zaniolo, per usare un eufemismo, ma giocando a lanci lunghi farà fatica di sicuro. Mi aspetto però una Fiorentina che torna a subire poco, con la difesa a tre si può fare. Può essere una soluzione, ma ritengo che l'equilibrio dipenda più da un centrocampo nutrito".