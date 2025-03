A Napoli sale (già) l'attesa: Maradona verso un altro sold out per la Fiorentina. Conte ha ritrovato fiducia

Antonio Conte e il Napoli rincorrono l'Inter ad un punto di distacco, ma hanno un calendario migliore rispetto a quello dell'Atalanta terza. Inoltre, il tecnico dei campani sta recuperando gli infortunati.

Le due “nuove” scoperte di Conte

Nell'ultima al Maradona si è rivisto in campo anche Olivera, che era uscito per infortunio a Firenze in occasione del 3-0 rifilato alla Fiorentina di Palladino. Restano fuori invece David Neres e Anguissa. A centrocampo, però, Gilmour e Billing sono garanzie più che alternative e i rientri consentono a Conte sia di continuare sulla strada del 3-5-2 sia di immaginare un ritorno al 4-3-3. Considerazioni che l'allenatore farà dalle prossime ore quando ritroverà il gruppo a Castel Volturno.

C'è (già) grande attesa per la partita di domenica

Prossima avversaria, domenica alle 15:00, la Fiorentina che, prima però, dovrà affrontare, giovedì ad Atene, il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di Conference Laegue. Palladino ritroverà verosimilmente Kean, ma avrà Mandragora e Zaniolo squalificati. Si giocherà in una bolgia, scrive il TGR Rai Campania: il Maradona va verso un nuovo sold out.