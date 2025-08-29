Nella prima giornata di campionato, la Fiorentina è uscita da Cagliari con un pareggio amaro, ma in una partita complicata dove è stata in seria difficoltà. Lo ha detto anche il tecnico Ivo Pulga a Tuttomercatoweb.com: “Si è visto un ottimo Cagliari, molto più arrembante e propositivo. La squadra era più alta, con i tre attaccanti riusciva a pressare meglio i primi costruttori di gioco della Fiorentina. Che dire? Mi sono piaciuti. Sarebbe stato un peccato se avessero perso, perché non l’avrebbero certo meritato. Pioli e la Fiorentina sono stati messi in difficoltà”.

Come sostituire Piccoli? “Secondo me è stato sostituito da Sebastiano Esposito. C’è anche Borrelli che fa la prima punta pura, come faceva l'attaccante ora alla Fiorentina. Penso che la società non abbia bisogno di intervenire ulteriormente sul mercato”.