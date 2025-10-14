Vicino alle vicende di casa Milan e profondo conoscitore di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, il giornalista di Sky Peppe Di Stefano ha parlato a Radio Bruno, toccando tematiche molto interessanti riguardo al tecnico viola e non solo.

“Non mi aspettavo le difficoltà di Pioli al ritorno alla Fiorentina. È una persona rara nel mondo del calcio e tifo per lui. L’impatto non è stato positivo come quello al Milan, con cui toccò il fondo perdendo 5-0 in casa dell’Atalanta. Da marzo in avanti Pioli cambiò sistema e iniziò la scalata in rossonero. Pioli è un allenatore che ha bisogno di tempo, non cambia uno spogliatoio in una settimana, non so se la Fiorentina glielo darà”.

‘Gli serve una dirigenza forte accanto’

“Pioli ha bisogno di una dirigenza forte, di angeli custodi, aveva Maldini e Massara al Milan, alla Lazio Tare e Lotito. Pioli non sarà mai un manager, è un grande allenatore di campo e valorizza i giocatori, che finiscono per volergli bene, entra prima nelle loro teste che nelle idee tattiche, i calciatori si getterebbero nel fuoco per lui”.

‘Ho visto Kean e…’

“Se quella di oggi fosse stata una partita decisiva penso che Kean sarebbe rimasto a disposizione della Nazionale, è giusto che invece sia tornato a Firenze per provare a recuperare per il Milan. L’ho visto camminare e la camminata era poco fluida, però non si è gonfiata la caviglia e ci sono possibilità di recupero rapido per domenica".