La Nazione: Serve un difensore

Il Qs de La Nazione si concentra inevitabilmente sulla sconfitta dei viola contro il Cagliari, scrivendo ne titolo in prima pagina: “Sbazli di gioco, passo indietro”. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo: “Poca lucidità e tante distrazioni. Brutto KO contro il Cagliari”

Il QS de La Nazione non usa mezzi termini per definire la sconfitta della Fiorentina e intitola a pagina 2: “Pullman Cagliari, che tranvata!” e ancora “Poca lucidità e gioco solo a tratti. Persa un'occasione”.

Nelle pagine seguenti spazio alle parle dei protagonisti: “Vanoli: un passo indietro serve un difensore”. Di spalla anche le dichiarazioni dell'autore del gol viola: “Avanti Brescianini: vietato perdere fiducia e sicurezza”. A pagina 4 infine il ricordo di Rocco Commisso: “Cinquecento rose per il presidente. Lacrie ed emozioni per Rocco".