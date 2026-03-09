Brovarone: “Il dieci di Gudmundsson forse indica in quanti ci fa giocare in campo. La squadra non segue più Vanoli”

Infuriato a dir poco nel dopo gara di ieri l'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, che a Radio Bruno ha commentato molto duramente in particolare la prova di Albert Gudmundsson in Fiorentina-Parma.

“Con Gudmundsson giochiamo in dieci”

“E’ una squadra priva di ogni principio che questo sport richiede, con giocatori molli, scarichi, non c’è un attaccante che salta l’uomo. La gara di Harrison definisce che giocatore sia. Su Gudmundsson mi viene quasi da dire che abbia la dieci perché indica in quanti ci fa giocare quando è in campo, in dieci appunto.

La squadra e Vanoli

Su Vanoli inoltre: "Pare quasi che la squadra non segua più l’allenatore, giocando così a Cremona la Fiorentina perde”.