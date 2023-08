Barone: "Ingresso gratis al Franchi per le prossime amichevoli. Ci auguriamo di avere il popolo viola al fianco della squadra"

La Fiorentina ha cambiato sede per le partite amichevoli che giocherà l'11 e il 12 agosto contro, rispettivamente, Sestri Levante e Ofi Creta. Inizialmente queste due gare erano state programmate al Viola Park, ma ancora non è possibile far entrare i tifosi nella struttura.

E in merito a queste due gare ci sono novità che ha spiegato il direttore generale viola, Joe Barone: “Giochiamo al Franchi perché al Viola Park lo stadio Curva Fiesole non è ancora agibile. Sarà gratis l'entrata e ci auguriamo di avere il popolo viola al fianco della squadra”.