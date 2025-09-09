Funaro: "Avere Kean a Firenze e nella Fiorentina è un grande orgoglio. Contro il Napoli saremo tutti a tifare viola"

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai media presenti all'evento della consegna del Premio Nereo Rocco a Coverciano (sarà premiato Luca Ranieri), tra cui anche Fiorentinanews.com.

Sul premio

“Questo è un premio importante, nel quale vengono riconosciute tante personalità dello sport e della nostra città. Un premio portato avanti dalla Settignanese, una realtà che fa sport, un punto di riferimento che fa inclusione”.

Su Moise Kean

“E' una grandissima emozione. Lo dico da sindaca, ma anche da tifosa. E' un orgoglio per la città e per la Fiorentina avere un giocatore del genere con noi. Contro il Napoli saremo tutti lì a tifare viola, con il cuore e con la testa”.