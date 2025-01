Tzimas e un'offerta della Fiorentina che non ha fatto breccia. Tutto rimandato all'estate?

Il baby bomber greco, Stefanos Tzimas, è un elemento che piace alla Fiorentina.

La proposta fatta a Norimberga e Paok, indennizzo di 5 milioni circa ai tedeschi e riscatto possibile a fine stagione da 18 milioni di euro per i greci, non ha fatto breccia in entrambi i club.

C'è bisogno di una nuova proposta gigliata per prendere fin da subito questo ragazzo, classe 2006. Non dovesse concretizzarsi adesso questo affare, se ne riparlerà in estate.