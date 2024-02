UFFICIALE: Tommaso Baldanzi lascia la Toscana. Dopo un tira e molla durato mesi e mesi, alla fine non sarà un nuovo giocatore della Fiorentina

UFFICIALE: Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma

Tommaso Baldanzi lascia l'Empoli, adesso è ufficiale. Il contratto del giocatore è stato depositato in Lega e questo conferma quanto anticipato nelle scorse ore. La Fiorentina è stata per tanto dietro al fantasista toscano ma alla fine non ha mai avuto veramente intenzione di portarselo a casa.

Beffata la Fiorentina, la cifra sborsata dai Friedkin

Ci ha pensato e ci è riuscita invece la Roma, che si rinforza in vista della corsa al quarto posto. Daniele De Rossi potrà contare sul talento classe 2004 di Corsi, che se ne è liberato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Un prestito con obbligo di riscatto che significa fine della telenovela per la Fiorentina, che resta senza Baldanzi e a breve pure senza Gudmundsson.