Un messaggio ai tifosi della Fiorentina... e a Paratici: Piccoli si gioca tantissimo contro la sua ex squadra

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, contro il Cagliari toccherà di nuovo a Roberto Piccoli guidare l'attacco della Fiorentina. Moise Kean infatti non ha ancora recuperato dai problemi alla caviglia e, anche qualora fosse convocato, non partirebbe comunque titolare. Come a Bologna, dunque, Vanoli s'affida al numero 91 che tra l'altro sarà l'ex della partita.

Prestazioni deludenti

Una storia complicata quella di Piccoli, arrivato a Firenze col peso dei 25 milioni sborsati dal club per acquistarlo proprio dal Cagliari e mai capace di conquistare davvero il popolo viola. Le sue prestazioni fin qui sono state piuttosto deludenti, nonostante abbia avuto più occasioni di quanto si potesse pensare. La più importante, però, forse è proprio questa: con Dzeko ceduto in Germania, c'è rimasto solo lui a coprire le spalle a Kean, e le condizioni del numero 20 potrebbero davvero richiederne un utilizzo prolungato da qui a fine stagione.

Un occhio al mercato

Contro il Bologna Piccoli s'è sbloccato, pur in maniera piuttosto fortunosa, e ha disputato una partita di sacrificio proteggendo tanti lavoro e svolgendo un buon lavoro anche in fase difensiva. Non basta però: la Fiorentina ha bisogno di continuità in zona gol, quella che per adesso appartiene solo a Mandragora e non ai suoi attaccanti. Contro la sua ex squadra Piccoli dovrà dimostrare che basta lui a reggere il peso dell'attacco: al momento Paratici non sta seguendo attaccanti, ma se i problemi di Kean dovessero prolungarsi…