Sassuolo e poi i giovani. Fiorentina e mister, rendiamo almeno utile il finale di questa stagione horror

“Dire adesso mettiamo i giovani, mi sembra una mancanza di rispetto per i tifosi”. Queste le parole di mister Paolo Vanoli al termine di Lecce-Fiorentina, intervenendo sulla possibilità di inserire in questo finale di stagione anche i ragazzi del settore giovanile, che poco sono stati utilizzati durante l'anno.

Ma quale mancanza di rispetto?

Partendo dal presupposto che la mancanza di rispetto per i tifosi lo è stata la stagione attuale per intero, anche vista l'importanza del periodo storico per la società viola che si sta avviando verso il centenario, l'inserimento e l'utilizzo dei giovani in campo potrebbe per lo meno rendere utile il finale di una stagione horror a Firenze.

I nomi

La questione certo non è se inserire in campo la Primavera di mister Galloppa al completo una volta raggiunta la salvezza, ma alzare il minutaggio o scoprire nuovi profili in un contesto più agonistico come la Serie A potrebbe essere utile per capire su chi e se poter contare su qualcuno per la prossima stagione. Da Balbo a Sadotti, da Puzzoli a Braschi. E poi Kouadio, Kospo… Di nomi ce ne sono tanti.

Almeno rendiamolo utile

Ancora serve raggiungere la salvezza e in tal senso la gara contro il Sassuolo in casa di domenica potrebbe mettere il mattone definitivo sull'incubo retrocessione, che adesso è più lontano che mai per i viola. Per il resto, forse sono prestazioni come quelle di Lecce ad essere uno strazio ulteriore per i tifosi della Fiorentina, costretti ormai da mesi a vedere giocatori viola offrire prestazioni sufficienti in modo molto, molto altalenante. Almeno rendiamo utile questo finale.