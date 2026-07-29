Moreno vede Venezia a titolo definitivo. I dettagli del contratto per l'argentino

Matias Moreno lascerà la Fiorentina. Inizialmente avrebbe dovuto raggiungere il Wrexham, ma l'offerta -seppur molto ricca- non ha convinto del tutto il classe 2003, che ha preferito altre destinazioni.

Moreno-Venezia, ci siamo

Alla fine è arrivato l'accordo con il Venezia: l'argentino rimarrà dunque in Serie A. Sembra essere addirittura arrivato lo scambio di documenti con la Fiorentina. Nei prossimi giorni, entro la fine della settimana (con ogni probabilità), arriveranno visite mediche e firma sul contratto.

La durata del contratto

L'addio di Moreno è quindi a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo, lo aspetta un contratto di quattro anni a Venezia.