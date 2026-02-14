Una rinuncia dolorosa per aggredire il derby con il Pisa: Gud resta a curarsi e lo stesso piano vale per Rugani

Ci ha provato in tutti i modi ed ha anche bruciato le tappe Albert Gudmundsson, reduce da una noiosa distorsione alla caviglia contro il Torino. L'islandese però ha risposto bene alle terapie e un rientro un po' anticipato rispetto alle attese è credibile, non però oggi a Como. Come riporta La Nazione, Gudmundsson dovrebbe tornare quasi certamente dal primo minuto tra poco più di una settimana, nel cruciale derby con il Pisa: il calendario dà una mano, dato che la partita si giocherà lunedì pomeriggio.

Un percorso analogo è quello che dovrebbe riguardare Daniele Rugani, arrivato infortunato ma quasi (ri)aggregatosi del tutto al gruppo. Per lui niente Polonia (è fuori dalla lista Uefa) e prima convocazione in arrivo con il Pisa.