Berardi alla Juventus? Macché, Carnevali alza il muro come con la Fiorentina: "Resta con noi, decisione irreversibile"

Domenico Berardi è stato davvero un obiettivo della Fiorentina. Un sogno che i tifosi viola hanno coltivato, soprattutto la scorsa estate, ma che poi non si è mai realizzato per vari motivi. In primis il muro eretto dal Sassuolo, che non è mai sceso sotto quei 30 milioni da sempre richiesti per il giocatore.

Eppure, in queste settimane, sembrava che le cose potessero cambiare. La voglia di Berardi di cambiare aria, l'inserimento prepotente della Juventus. Ma, ancora una volta, la ferma posizione di Giovanni Carnevali: “Non ci sono possibilità che Berardi vado alla Juve - ha detto a sassuolonews l'amministratore delegato neroverde - la nostra decisione non cambia. Con il ragazzo non ci sono problemi, si sta comportando in maniera perfetta, ma certamente tutta questa faccenda mi ha dato molto fastidio".