Moretto: "Negli ultimi giorni la Fiorentina ha chiesto informazioni al Milan per il prestito di Álex Jiménez"

Attraverso il canale You Tube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche dell'interesse della Fiorentina per un giocatore del Milan.

Il nome

Secondo quanto riportato dal giornalista, negli ultimi giorni la società viola ha chiesto in prestito ai rossoneri Álex Jiménez, esterno destro classe 2005 che può giocare sia da terzino che da ala.

C'è concorrenza

Il Napoli aveva valutato di presentare un'offerta di 25 milioni di euro al Milan per lui prima di decidere di puntare su Juanlu Sanchez. Tra le altre squadre interessate a Jimenez ci sono Roma, Lione e Siviglia, ma il Milan lo ritiene una pedina importantissima.