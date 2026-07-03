E Vanoli? Quel contatto col Monza sfumato subito. Intanto un componente dello staff va da Cuesta

L'avventura sulla panchina della Fiorentina è stata breve ma più che mai intensa, quasi estenuante. Alla fine Paolo Vanoli ce l'ha fatta a condurre il club viola alla salvezza nell'ultimo campionato. E adesso? Pochissime novità per lui.

Vanoli, quel contatto col Monza…

Dopo la separazione con la Fiorentina c'era stato subito un contatto con il Monza, ma i brianzoli non sono riusciti a convincere l'allenatore. Per ora non arrivano offerte, pur avendo ancora due mesi e rimanendo a disposizione per entrare in corsa.

Intanto Ceballos va da Cuesta

Intanto un componente dello staff di Vanoli a Firenze saluta il tecnico e sceglie una nuova avventura. Cristian Ceballos entra ufficialmente nello staff di Carlos Cuesta al Parma: la conferma arriva direttamente dal suo profilo Instagram. Sarà l'assistant coach dell'iberico.