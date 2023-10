Vola la Fiorentina nel ranking mondiale per club: I viola si ritrovano addirittura in top ten (e sono la seconda squadra italiana)

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) ha aggiornato la sua classifica, il ranking mondiale per club, in base agli ultimi risultati ottenuti dalle squadre di calcio. E in questo contesto esce fuori un quadro esaltante per la Fiorentina che si ritrova ad essere addirittura nella top ten.

Più precisamente il gruppo di Italiano si trova al nono posto, secondo club italiano, dietro all'Inter che invece è terza, e davanti al Napoli che è al decimo posto.

A comandare il ranking è il Manchester City, davanti al Real Madrid.

L'IFFHS è legalmente riconosciuto dalla FIFA e si occupa di statistiche e record, individuali e di squadra, nelle competizioni organizzate dal massimo organismo mondiale del pallone o federazioni a esso affilate come la UEFA.