De Gea: "Noi favoriti per la vittoria della Conference League? Ci sono squadre migliori dell'anno scorso. Questa è la partita più importante perché non abbiamo iniziato bene"
Il portiere della Fiorentina David De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d'inizio della gara contro il Sigma Olomouc.
Sulla gara
De Gea ha commentato: "Questa è una gara importante perché iniziamo il percorso in Conference League. Si tratta di una competizione importante per noi anche per come abbiamo iniziato la stagione".
Sulla Conference League
E alla domanda se secondo lui i viola sono candidati per la vittoria ha risposto: "Secondo me quest'anno ci sono squadre migliori dell'anno scorso. Oggi però è la partita più importante per noi perché non abbiamo iniziato bene. Dobbiamo dare il 100% perché sarà una gara difficile".
