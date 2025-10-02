Il portiere della Fiorentina David De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d'inizio della gara contro il Sigma Olomouc.

Sulla gara

De Gea ha commentato: "Questa è una gara importante perché iniziamo il percorso in Conference League. Si tratta di una competizione importante per noi anche per come abbiamo iniziato la stagione".

Sulla Conference League

E alla domanda se secondo lui i viola sono candidati per la vittoria ha risposto: "Secondo me quest'anno ci sono squadre migliori dell'anno scorso. Oggi però è la partita più importante per noi perché non abbiamo iniziato bene. Dobbiamo dare il 100% perché sarà una gara difficile".