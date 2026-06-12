La Bosnia esordisce al Mondiale con un pareggio ma l'ex viola Dzeko non calca il terreno di gioco nemmeno per un minuto

Si è appena conclusa per 1-1 la prima partita del Girone B del Mondiale tra il Canada e la Bosnia, che come ben sappiamo si è qualificata alla competizione vincendo ai rigori contro l'Italia.

La cronaca della gara

Ad aprire le danze per la Bosnia al 21' è Lukic che di testa spedisce in porta il cross servito dal difensore dell'Atalanta Kolasinac. Il pareggio del Canada arriva al 78' con Larin che, spalle alla porta, realizza un grande gol girando con l'esterno destro il pallone in porta.

E Dzeko…

Da segnalare che l'ex attaccante attaccante della Fiorentina Edin Dzeko non ha giocato nemmeno un minuto in questa partita con la sua Bosnia. Anche al momento dei cambi il CT Barbarez ha preferito lasciare in panchina il centravanti, che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia dello Shalke 04 contribuendo al ritorno della squadra in Bundesliga.