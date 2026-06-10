Dzeko: "L'addio alla Fiorentina? Avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto ai viola"

Durante lo scorso mercato invernale, Edin Dzeko ha deciso di lasciare la Fiorentina per andare in Germania allo Schalke 04, dove ha conquistato la promozione in Bundesliga.

Più affetto ed emotività

Di quel trasferimento il giocatore ha parlato in un'intervista rilasciata a Espn: “Quando i risultati non arrivano e non giochi, come succedeva a Firenze, ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. I tifosi e lo stadio dello Schalke mi trasmettono energia”.

Mondiali

Dzeko parteciperà al prossimo Mondiale con la Bosnia che ha buttato fuori al play off proprio l'Italia: "Sono felicissimo di essere il capitano di questa squadra, voglio guidare questa nuova generazione verso nuovi traguardi".

Fine carriera

A parte rispetto a questa intervista, registriamo anche alcune sue dichiarazioni sulla sua carriera che sta per terminare: "Tutti abbiamo una fine. La mia arriverà presto. Devo parlare con lo Schalke e capire quali sono i loro piani, poi deciderò".