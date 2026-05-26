Il trasferimento di Dzeko dalla Fiorentina allo Schalke ha evitato una multa a un suo compagno di squadra

Il trasferimento di Edin Dzeko dalla Fiorentina allo Schalke è stato importante a livello tecnico per il club tedesco…ed è servito a Nikola Katic, suo compagno di squadra in Germania per evitare una multa.

Al telefono…con Dzeko

Il difensore mentre era nello spogliatoio è stato sorpreso al telefono. Un comportamento questo che avrebbe comportato il pagamento di una multa, stando al regolamento interno della squadra. Ma Katic ha astutamente evitato di pagarla, perché stava parlando con Edin Dzeko. “Se riesco a convincerlo a venire, non mi fate pagare la multa”, questo l'accordo; ed ha avuto ragione lui, perché il bosniaco ha poi accettato di cambiare squadra e nazione.

Ruolo fondamentale

L'attaccante ha poi avuto un ruolo fondamentale nella promozione dello Schalke in Bundesliga con sei gol e tre assist all'attivo.