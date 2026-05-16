Dzeko: "Sono contento che la Fiorentina si sia salvata, spero che preparino meglio la prossima stagione"

Qualche battuta anche al Corriere dello Sport per Edin Dzeko che ha espresso felicità comunque per la salvezza della Fiorentina, al termine di una stagione che l'ha visto anche protagonista negativo in campo, nella prima parte di stagione:

"Contento per la salvezza? Certo. I primi sei mesi sono stati molto difficili, per me e per tutti, ora sono felice che abbiano fatto quello che dovevano. Ho scelto di andar via perché volevo giocare e aiutare la Bosnia per i playoff e l’opportunità dello Schalke è stata importante: grandi tifosi, ottimo stadio, non potevo fare scelta migliore. Spero che la Fiorentina faccia una stagione diversa il prossimo anno, che si preparino meglio".