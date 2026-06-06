Gosens ancora con Dzeko? La possibilità c'è. "Potrei pensare di chiudere la carriera lì"
Robin Gosens ed Edin Dzeko di nuovo assieme? La possibilità c'è anche se non certo alla Fiorentina.
Infatti potrebbe prendere piede per l'esterno viola la possibilità di ritornare in Germania per vestire la maglia dello Schalke 04, squadra neo promossa in Bundesliga e alla quale è fortemente legato.
Le simpatie per i Königsblau
No, Gosens non ha mai giocato in carriera a Genselkircken, ma in un'intervista rilasciata nel 2022 disse: "In Germania, i Königsblau (così sono soprannominati i giocatori dello Schalke per via dei colori sociali ndr) rimarranno sempre quelli per cui nutro maggiore simpatia. Quando torneranno ad avere un ruolo importante in Bundesliga potrei pensare di concludere la mia carriera lì".
Con Dzeko
Ebbene, quattro anni dopo quell'intervista, lo Schalke è tornato in Bundesliga, trascinati da Edin Dzeko che non solo dovrebbe rimanere ancora lì un'altra stagione ma potrebbe anche trasformarsi in una pedina importante per attirare l'esterno viola.