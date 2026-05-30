Barbarez 'esclude' Dzeko: "Lo abbiamo tenuto fuori deliberatamente, perché..."

Amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali giocata dalla Bosnia (che ha eliminato l'Italia agli spareggi) contro la Macedonia del Nord. Una gara terminata 0-0 e che è stata caratterizzata dal fatto che l'ex centravanti della Fiorentina, Edin Džeko, non ha visto il campo.

“Tenuto fuori deliberatamente”

L'allenatore bosniaco Sergej Barbarez ne ha parlato di questa assenza dopo la gara: “Lo abbiamo tenuto deliberatamente fuori per questa partita. Riprenderà ad allenarsi regolarmente da lunedì” ha detto.

“Diverse soluzioni”

Salvo poi aggiungere: “E' stata un'amichevole questa in cui abbiamo provato consapevolmente diverse soluzioni”.