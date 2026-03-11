VIDEO - La Juventus "invade" Firenze: l'adesivo bianconero in giro per tutto il centro città

La Fiorentina Femminile sfida la Juventus nella doppia semifinale di Coppa Italia. Oggi è il turno dell'andata, in scena al Viola Park, il ritorno è invece in programma per il 28 marzo.

La Juventus “invade” Firenze

La Juventus, a Firenze, ha realizzato un contenuto certamente controverso. Sul profilo ufficiale nei social, il club bianconero ha condiviso un video realizzato nei punti principali del centro di Firenze. Un adesivo con lo stemma della Juve è stato attaccato a piazzale Michelangelo, vicino al Ponte Vecchio, in Piazza Duomo e in altri luoghi simbolici della città.

Un adesivo bianconero in giro per la città

Ecco il video: