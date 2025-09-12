Frendrup: "Ho ricevuto varie offerte durante l'estate, ma il mercato non mi ha destabilizzato. Ho sempre pensato solo al Genoa"

Non è un mistero che la Fiorentina abbia provato a prendere Morten Frendrup durante questo mercato, decidendo però poi di virare su altri nomi. Proprio il centrocampista del Genoa ha parlato di questo tema a La Gazzetta dello Sport: “Ho ricevuto delle offerte durante il mercato, ma non mi sono mai lasciato condizionare. Ormai sono abituato a queste situazioni, sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa”.

Poi ha aggiunto: “Vogliamo migliorare il tredicesimo posto dell'anno scorso. Siamo una squadra ambiziosa, è l'obiettivo di tutti, poi chiaramente bisogna contestualizzarlo nella realtà”.